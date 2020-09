Boato nei cieli di Parigi: un aereo ha infranto il muro del suono

La polizia scrive su Twitter: "Non è un'esplosione, non intasate le linee di soccorso"

Un aereo ha infranto la barriera del suono nei cieli di Parigi, provocando un forte boato simile a un'esplosione. Tantissime le telefonate alle linee di soccorso, tanto che la polizia ha scritto su Twitter per chiarire l'accaduto. "Un boato molto forte è stato udito e Parigi e nella regione vicina. Non è un'esplosione, si tratta di un'aereo che ha abbattuto il muro del suono. Non intasate le linee di soccorso!".

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

