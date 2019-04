Birmania, frana in una miniera di giada: si temono oltre 50 morti

Una cinquantina di persone disperse e due morti accertati: è il bilancio provvisorio di una frana in una miniera di giada nel nord della Birmania. "Cinquantaquattro dichiarati dispersi, è impossibile che siano sopravvissuti", ha dichiarato la polizia locale a proposito dell'incidente avvenuto nello Stato di Kachin, zona montuosa al cuore del settore della giada, nonché area dove disastri del genere sono consueti.

La Birmania è il primo produttore al mondo di giada, pietra molto amata soprattutto in Cina. Tuttavia le condizioni d'estrazione sono spesso molto cattive e le compagnie impiegano minatori illegalmente. Ogni anno muoiono decine di lavoratori per le frane, soprattutto nella stagione delle piogge, che inizierà il mese prossimo. Nel novembre 2015 oltre cento persone morirono in un incidente simile.



