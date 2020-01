Birmania, Corte Aia: Prevenga genocidio dei Rohingya

di lcl/scp

Milano, 23 gen. (LaPresse/AP) - La Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha ordinato alla Birmania di prendere tutte le misure in suo potere per prevenire il genocidio contro i Rohingya. Il presidente del tribunale Onu, il giudice Abdulqawi Ahmed Yusuf, ha dichiarato che la Corte internazionale di giustizia "ritiene che i Rohingya in Birmania rimangano estremamente vulnerabili".

