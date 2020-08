Bielorussia, von der Leyen: Necessarie ulteriori sanzioni Ue

di lcl

Milano, 14 ago. (LaPresse) - "Abbiamo bisogno di ulteriori sanzioni contro coloro che hanno violato i valori democratici o abusato dei diritti umani in Bielorussia". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che si è detta "fiduciosa" che "la discussione odierna dei ministri degli esteri dell'Ue dimostrerà il nostro forte sostegno per i diritti delle persone in Bielorussia, alle libertà fondamentali e alla democrazia".

