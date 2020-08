Bielorussia, Putin: "Pronti a dare assistenza militare"

Il leader del Cremlino: "Formata una riserva di forze di sicurezza, ma per ora non è necessaria"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la sua controparte bielorussa, Aleksander Lukashenko, gli ha chiesto di fornire assistenza di sicurezza per stabilizzare la situazione nel Paese, se necessario, aggiungendo che Mosca è pronta a farlo, ma non c'è ancora tale necessità.

In un'intervista alla tv di stato russa, Putin ha detto che Lukashenko gli ha chiesto di preparare un contingente di forze dell'ordine da dispiegare in Bielorussia, se sarà necessario. "Lukashenko mi ha chiesto di formare un'unità di polizia di appoggio e l'ho fatto. Tuttavia, abbiamo concordato che non sarà utilizzata a meno che la situazione vada fuori controllo. Spero che non ce ne sia bisogno", ha dichiarato Putin.

