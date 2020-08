Bielorussia, Putin: Elezioni legittime, Lukashenko vincitore

di lcl

Milano, 29 ago. (LaPresse) - La Russia considera "legittime" le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia e riconosce Alexander Lukashenko come loro vincitore. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista trasmessa sul canale televisivo Russia-1. "Abbiamo riconosciuto la loro legittimità e, come sapete, mi sono congratulato con Alexander Lukashenko per aver vinto", ha detto Putin.

