Bielorussia, Putin a Macron: Inammissibili pressioni su Minsk

di lcl

Milano, 18 ago. (LaPresse) - I presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, hanno discusso per telefono l'aggravarsi della situazione in Bielorussia. Lo ha riferito il Cremlino in una nota. Nel corso del colloquio Vladimir Putin ha sottolineato "l'inammissibilità dell'interferenza negli affari interni del paese e delle pressioni sulla leadership bielorussa". Entrambe le parti hanno espresso interesse per una "rapida soluzione dei problemi", si legge nella dichiarazione.

