Bielorussia, opposizione: Risultati non corrispondono alla realtà

di lcl

Milano, 10 ago. (LaPresse) - Il team della candidata alla presidenza della Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya non riconosce i risultati preliminari delle elezioni presidenziali annunciate dalla Commissione centrale elettorale. Lo ha detto all'agenzia Interfax l'addetta stampa Anna Krasulina. "I risultati delle elezioni annunciati non corrispondono alla realtà e sono completamente in contrasto con il buon senso", ha spiegato Krasulina.

