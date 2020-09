Bielorussia, opposizione: Proteste a oltranza

di lcl

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Per noi, cittadini bielorussi, per la comunità mondiale, ora - Lukashenko - non è nessuno. Uno sfortunato errore della storia e la vergogna del mondo civilizzato. Non accetteremo mai frodi e chiederemo nuove elezioni! Chiediamo a tutti di avviare un'azione di disobbedienza a oltranza". Lo ha scritto su Telegram l'oppositore Pavel Latushko.

