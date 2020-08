Bielorussia, non si ferma la protesta. 2 mila manifestanti arrestati

Secondo giorno di proteste e secondo giorno di pugno di ferro da parte della polizia contro i manifestanti. I dati ufficiali parlano di oltre 2 mila persone arrestate nelle ultime 24 ore e di 21 poliziotti feriti. Il Ministero dell'Interno non menziona oggi il numero dei civili rimasti feriti, il portavoce del dicastero Alexander Lastovsky conferma però la prima vittima degli scontri che da domenica hanno acceso le piazze e le strade bielorusse, si tratterebbe di un uomo morto nel tentativo di lanciare un ordigno esplosivo, bomba che gli sarebbe esplosa tra le mani. Quanto rilevato da cronisti e fotografi nella capitale Minsk è una sistematica dura repressione di qualsiasi corteo o manifestazione contro l'annunciata vittoria del Presidente Lukashenko alle elezioni di domenica. Il conteggio della Commissione elettorale ha attribuito al capo di stato uscente una schiacciante vittoria con l'80% dei voti sulla sfidante Svaitlana Tsikhanouskaya che avrebbe raccolto solo il 10% dei consensi. Le opposizioni hanno da subito parlato di risultati farsa mentre l'autoritario Presidente al potere dal 1994 ha fatto sapere che il voto democratico non cederà agli interessi e alle manovre delle potenze straniere interessate a destabilizzare il Paese.

Oggi attraverso un video messaggio diramato online la candidata democratica Tsikhanouskaya, che dall'annuncio del clamoroso risultato aveva fatto perdere le se tracce, ha comunicato di essersi rifugiata in Lituania, fuggita temendo per la sua incolumità e la sicurezza dei suoi figli. Il marito, il blogger dissidente Sergei Tikhanovsky, è in carcere dallo scorso maggio con l'accusa di “disturbo dell'ordine pubblico”.

La scorsa notte una prima importante manifestazione nel centro di Minsk è stata dispersa da mezzi e uomini della polizia. Gli ordini sono perentori, nessun corteo è autorizzato e gli agenti in assetto antisommossa non hanno esitato a sparare contro la folla proiettili in gomma e gas lacrimogeni. Più tardi nella notte migliaia di manifestanti si sono radunati di nuovo vicino al più grande centro commerciale della città, tentando di costruire barricate per contrastare le cariche. Proteste e assembramenti sono continuati anche durante il giorno, puntualmente affrontati dalle forze dell'ordine. Tutte le capitali europee hanno espresso parole di condanna e preoccupazione. la loro condanna e preoccupazione. "La violenza contro i manifestanti non è la risposta. La libertà di parola, la libertà di riunione e i diritti umani fondamentali devono essere difesi". Ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. L'associazione delle imprese bielorusse ha annunciato uno sciopero generale a tempo indeterminato per chiedere nuove elezioni eque e la liberazione di tutti i prigionieri politici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata