Bielorussia, ministro Esteri Lituania: Tikhanovskaya al sicuro da noi

di lrs

Milano, 11 ago. (LaPresse) - "Svetlana Tikhanovskaya è al sicuro. È in Lituania". Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius. Il team della candidata alla presidenza bielorussa Tikhanovskaya ieri non ha riconosciuto i risultati preliminari delle elezioni presidenziali annunciati dalla Commissione centrale elettorale, con l'80,23% dei voti assegnati al presidente in carica, Alexander Lukashenko.

