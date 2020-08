Bielorussia, Michel: Violenza deve finire, serve dialogo pacifico

di lcl

Milano, 19 ago. (LaPresse) - "Oggi i leader dell'Ue discutono su come rispondere al meglio alla situazione in evoluzione in Bielorussia. Il nostro messaggio è chiaro. La violenza deve finire e deve essere avviato un dialogo pacifico e inclusivo. La leadership della Bielorussia deve riflettere la volontà del popolo". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in apertura del vertice straordinario Ue convocato sulla crisi in Bielorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata