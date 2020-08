Bielorussia, Michel: Ue non riconosce risultato presidenziali

L'Ue non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali che si sono svolte il 9 agosto in Bielorussia. Lo ha riferito in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del vertice straordinario Ue sulla Bielorussia che si è tenuto in videoconferenza. Le elezioni non sono state "nè libere, nè corrette" e non hanno risposto ai criteri internazionali, ha spiegato Michel aggiungendo che Bruxelles imporrà sanzioni contro i responsabili della violenza contro i manifestanti e dei brogli elettorali in Bielorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata