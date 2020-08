Bielorussia, Merkel: Impossibile accettare esito elezioni

di lcl

Bruxelles (Belgio), 19 ago. (LaPresse/AP) - "Le elezioni - in Bielorussia - non sono state né eque né libere e quindi non si può riconoscerne il risultato". Lo ha detto a Berlino Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha condannato la "brutale violenza" contro i manifestanti pacifici e ha invitato lo stato a rilasciare tutti i prigionieri senza condizioni.

