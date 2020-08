Bielorussia, media: Sciopero a tempo indeterminato per nuove elezioni eque

di scp

Torino, 11 ago. (LaPresse) - Da oggi è stato annunciato uno sciopero a tempo indeterminato in tutte le imprese in Bielorussia, il cui obiettivo è "il riconoscimento di Svetlana Tikhanovskaya come nuovo presidente, il rilascio di tutti i prigionieri politici e nuove elezioni eque". Lo riferisce l'emittente televisiva Current Time, citando canali telegrammi bielorussi.

