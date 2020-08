Bielorussia, Macron a Putin: Preoccupato per violenza contro cittadini

di lcl

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Emmanuel Macron ha espresso "grande preoccupazione" per la situazione in Bielorussia e per la violenza contro i cittadini durante le elezioni, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il presidente russo Vladimir Putin. Lo si apprende da un comunicato diramato dall'Eliseo. Il presidente francese ha sottolineato "la necessità di tornare sulla via del dialogo".

