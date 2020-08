Bielorussia, Di Maio sente omologo: Italia segue con preoccupazione eventi

di abf

Roma, 27 ago. (LaPresse) - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo bielorusso, Vladimir Makei, incentrata sull'attuale situazione politica in Bielorussia.

Di Maio ha sottolineato che l'Italia, si legge in una nota della Farnesina, "sta seguendo con attenzione e preoccupazione gli eventi in Bielorussia ed è impegnata insieme all'Unione Europea per abbassare le tensioni e cercare di prevenire ulteriori repressioni a danno della popolazione, in particolare dei manifestanti pacifici. Ha poi sottolineato l'importanza di elezioni libere ed eque".

