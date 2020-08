Bielorussia, arrestati altri 700 manifestanti in 24 ore

di lcl

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Le forze dell'ordine bielorusse hanno arrestato circa 700 persone nelle ultime 24 ore per aver partecipato alle manifestazioni - non autorizzate - contro la rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko. Lo ha riferito giovedì il ministero dell'Interno, citato dall'agenzia russa Tass. "Circa 700 persone sono state arrestate per aver partecipato a manifestazioni di massa non autorizzate. I disordini nel paese non sono così massicci, ma il livello di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine rimane alto", si legge nel comunicato.

