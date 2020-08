Bielorussia, 3mila arresti per le proteste

di scp

Torino, 10 ago. (LaPresse) - Tremila persone sono state arrestate in seguito alle proteste in Bielorussia per le elezioni presidenziale. Lo riferisce il ministero dell'Interno bielorusso, citato dai media.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata