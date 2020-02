Bernie Sanders trionfa alle primarie dem in Nevada: "Non permettiamo a Trump di dividerci"

(LaPresse) E' Bernie Sanders l'anti Trump. Il Senatore del Vermont vince anche i caucus in Nevada e lancia la sua volata alla conquista della nomination democratica in vista della presidenziali Usa del prossimo novembre. Staccati Biden, Buttigieg e Warren. "Se staremo insieme, non solo sconfiggeremo Trump, trasformeremo questo Paese e creeremo un governo e un'economia che funziona per tutti", ha detto Sanders.