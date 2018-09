Belgio, la regina Paola colpita da ictus a Venezia

La situazione è sotto controllo e l'ex sovrana non è in pericolo di vita

La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus nella notte mentre si trovava a Venezia. Lo rende noto Rtbf secondo cui Paola Ruffo di Calabria, 81 anni, tornerà in Belgio nel pomeriggio.

Secondo fonti di palazzo reale, la situazione è sotto controllo e l'ex sovrana non è in pericolo di vita.

