Belgio, attacco con coltello in strada a Gand: due in ospedale

Milano, 2 feb. (LaPresse) - Attacco col coltello a Gand, in Belgio, una donna. Secondo Hln, una donna di colore avrebbe colpito due persone prima che gli agenti le sparassero alla mano. Le due persone accoltellate sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

