Baviera, Zdf: Forte migrazione di elettori da Csu a AfD

di sgl

Milano, 14 ott. (LaPresse) - Molti elettori dei cristiano-sociali in Baviera hanno votato per l'estrema destra di Alternativa per la Germania. Lo riferisce la Zdf, secondo cui il 28% degli elettori di AfD proviene dal bacino della Csu. Un altro 27% degli elettori di AfD in precedenza non era andato a votare.

