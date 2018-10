Baviera, Soeder: Risultato doloroso, ma c'è mandato per governare

di sgl

Milano, 14 ott. (LaPresse) - Il primo ministro bavarese, Markus Soeder, ha descritto il risultato delle elezioni in Baviera come "doloroso" per la Csu. "Accettiamo il risultato con umiltà", ha detto parlando a Monaco, ma "siamo la prima forza e abbiamo ricevuto un chiaro mandato per governare".

