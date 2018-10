Baviera, exit poll: Csu crolla al 35,5%, Verdi 19%, AfD 11%

di sgl

Milano, 14 ott. (LaPresse) - Nei primi exit poll sul cruciale voto in Baviera, l'Unione cristiano-sociale (Csu) si ferma al 35,5%. Si profila un ottimo risultato per i Verdi, al 19%. Male i socialdemocratici dell'Spd 9,5%, superato da Alternativa per la Germania (AfD) che si attesta all'11%. Bene anche il partito conservatore Freie Wähler (11,5%), mentre la Linke è al 3,5%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata