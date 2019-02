Bangladesh, incendio in condominio a Dacca: almeno 70 morti

La gente è rimasta intrappolata dalle fiamme in una festa nuziale e in un ristorante

Almeno 70 persone sono morte in un incendio che ha distrutto alcuni condomini nella città vecchia di Dacca. Nello stabile in cui è divampato il rogo erano ospitati anche dei magazzini illegali di prodotti chimici. La gente è rimasta intrappolata dalle fiamme in una festa nuziale e in un ristorante.

