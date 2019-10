Bangladesh, bruciarono viva ragazza: 16 condanne a morte

di mad

Feni (Bangladesh), 24 ott. (LaPresse/AFP) - La magistratura del Bangladesh ha condannato a morte 16 persone per l'omicidio di una ragazza di 19 anni che è stata bruciata viva per aver presentato una denuncia per molestie sessuali contro un funzionario della sua scuola coranica. La morte di Nusrat Jahan Rafi ad aprile ha suscitato scalpore e scatenato proteste nel Paese. I 16 imputati, compreso l'insegnante della ragazza e tre suoi compagni, erano stati processati a giugno da un tribunale speciale nel distretto di Feni (sud-est).

