Baleari, stop 'happy hour' per limitare eccessi turismo da sbornia

Le Baleari vogliono frenare gli eccessi del turismo della sbornia. Lo riferisce sul suo sito web El Pais. Le autorità locali di Ibiza e Maiorca hanno approvato una legge - la prima del genere in Europa - che limita prodotti che erano regolari negli ultimi, fra cui le offerte 2x1, happy hour o open bar, in alcune zone delle due isole. Pena una multa fino a 600.000 euro e la chiusura per tre anni. Per interrompere queste pratiche, la pubblicità e le promozioni nei locali turistici sono bandite. È anche vietato vendere alcolici nei negozi di notte (dovranno chiudere tra le 21.30 e le 8.00).

