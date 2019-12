Austria, verso accordo per governo tra popolari e Verdi

di scp

Vienna (Austria), 29 dic. (LaPresse/AFP) - I conservatori austriaci del Partito popolare (Oevp) di Sebastian Kurz e i Verdi verso un accordo per formare un governo insieme, che segnerà la prima volta del partito ecologista nell'esecutivo. Kurz ha corteggiato i Verdi da quando la sua coalizione con l'estrema destra è crollata in seguito a uno scandalo a maggio che ha portato alle elezioni anticipate. Kurz, 33 anni, e il capo dei Verdi Werner Kogler hanno dichiarato di voler concludere i negoziati entro la metà della prossima settimana. "Il traguardo non è stato ancora superato, ma le grandi pietre sulla strada per formare un governo insieme sono state spostate da entrambe le parti", ha detto Kurz in una dichiarazione congiunta con Kogler all'agenzia di stampa austriaca Apa.

