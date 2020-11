Austria, spari a Vienna vicino sinagoga: diversi feriti

Una vasta operazione di polizia è in corso a Vienna nella zona della sinagoga, dove sono stati uditi spari. Lo riportano i media locali. Diverse le persone ferite, un agente sarebbe in gravi condizioni. Due gli assalitori, uno è stato ucciso e l'altro è in fuga. Non si esclude lʼipotesi di un attentato terroristico.

