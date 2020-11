Austria, maxi operazione contro sostenitori Fratelli Musulmani e Hamas

di lcl

Vienna (Austria), 9 nov. (LaPresse/AP) - In diverse regioni dell'Austria è stata effettuata una maxi operazione contro persone e organizzazioni sospettate di sostenere i Fratelli Musulmani e gruppi di Hamas. I pubblici ministeri di Graz hanno riferito che più di 70 persone sono sotto inchiesta e 60 proprietà, inclusi appartamenti e uffici, sono state perquisite. Trenta persone sono state fermate per essere sottoposte a interrogatorio. Le autorità hanno riferito che non c'è un collegamento tra la retata e l'attacco terroristico avvenuto a Vienna la scorsa settimana.

