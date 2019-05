Austria, lunedì 27 al voto la mozione di sfiducia contro il cancelliere Kurz

Dopo il crollo della coalizione, seguita allo scandalo per un video compromettente per l'ex vice cancelliere Heinz-Christian Strache (Fpoe), la crisi politica in Austria si è amplificata e minaccia lo stesso Kurz. Il partito Fpoe e i socialdemocratici appoggeranno la mozione di sfiducia, allo scopo di far cadere il capo del governo prima delle legislative anticipate previste per settembre: il voto è previsto per lunedì 27 maggio.

Nei giorni scorsi si sono dimessi Strache e tutti gli altri ministri del suo partito, ma vari esponenti dell'opposizione vogliono che anche Kurz lasci. "Vogliamo che tutto il governo di transizione sia composto da esperti, perché crediamo che solo questa soluzione possa dare fiducia e stabilità in questa difficile fase", ha dichiarato il Partito socialdemocratico (Spoe).

L'Fpoe ha annunciato di sostenere il voto di sfiducia in Parlamento contro il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Sarebbe quasi ingenuo da parte di Kurz credere che noi del Partito della libertà potremmo votare contro la sfiducia dopo essere stati sfiduciati", ha dichiarato l'ormai ex ministro dell'Interno Herbert Kickl parlando al quotidiano Oesterreich. "Coloro che danno fiducia ricevono fiducia - ha aggiunto - e quelli che sfiduciano avranno sfiducia".

Sobotka, come Kurz membro del Oevp, ha anche detto di essere a favore di "una discussione calma e fattuale" sulla mozione, cosa che non ritiene praticabile prima del voto di domenica.

