Austria, ex leader Fpoe Strache lascia politica

di mrc/lrs

Milano, 1 ott. (LaPresse) - L'ex leader del Fpoe Heinz-Christian Strache ha annunciato in conferenza stampa il "completo ritiro dalla politica". Lo riporta il sito dell'emittente austriaca Orf. Strache ha annunciato di non volere ricoprire "alcun ruolo politico". La decisione è stata adottata dopo i risultati negativi ottenuti dall'ultradestra alle elezioni, che ha perso 10 punti percentuali rispetto al 2017 e si è fermata al 16% circa. Strache di recente era stato coinvolto in alcuni scandali per un video a Ibiza e per spese pazze.

