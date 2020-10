Australia, Vigili del fuoco in posa per salvare gli animali dagli incendi

Come ogni anno è in vendita il Calendario dei vigili del fuoco australiani. Questa volta i 'fireman' si sono messi in posa per raccogliere fondi soprattutto per koala e canguri morti o sofferenti a causa degli incendi che hanno devastato l'Australia. I giovani vvf sono stati ritratti con animali di ogni genere: l'idea è nata nel 1993 e da allora sono stati raccolti 3,2 milioni di dollari per diverse cause.

