Australia, vasto incendio minaccia Canberra

di ect

Canberra (Australia), 1 feb. (LaPresse/AP) - Un vasto incendio fuori controllo è divampato vicino a Canberra, in Australia. Il fuoco sta minacciando la periferia a sud della città e il vicino villaggio di Tharwa. Ai residenti il commissario dell'Agenzia per i servizi di emergenza del territorio della capitale australiana, Georgeina Whelan, ha consigliato di non mettersi alla guida perchè "estremamente pericolosa e potenzialmente mortale".

