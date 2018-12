Australia, squalo attacca surfista: è grave, ennesimo episodio

Un surfista è stato gravemente ferito da uno squalo al largo della costa orientale dell'Australia. Secondo quanto riferito dall'autorità, è solo l'ultimo di una serie di attacchi negli ultimi mesi.

Stando alla ricostruzione della polizia del New South Wales il surfista, 36 anni, è stato morso dallo squalo vicino a Scotts Head Beach, a circa 490 chilometri a nord di Sydney, al mattino. "L'uomo ha riportato gravi ferite - ha detto un portavoce dell'ambulanza del Nsw all'Afp - Ha avuto cinque profonde lacerazioni e ha perso molto sangue". "Era in acqua con molti altri surfisti quando è come scomparso", ha detto Surf Life Saving Nsw.

