Australia, premier: Quarentena per chi arriva dall'estero

di lrs

Milano, 15 mar. (LaPresse) - Tutte le persone che arriveranno in Australia dalla mezzanotte di domani, ora locale, dovranno mettersi in quarantena per 14 giorni. Lo ha annunciato il primo ministro, Scott Morrison, in una conferenza stampa. Al momento, non esiste un piano per una chiusura massiccia delle scuole, ma il governo potrebbe discuterne ulteriormente venerdì prossimo, ha aggiunto il premier. E poi ha annunciato il divieto all'attracco di tutte le navi da crociera nel Paese, dove sono stati registrati 249 casi di coronavirus e tre decessi.

