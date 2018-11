Australia, accoltella passanti in strada a Melbourne: un morto

Una persone è rimasta uccisa a coltellate e altre due sono state ferite a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma che a sua volta è stato ferito dagli agenti. La polizia ha fatto sapere che alcuni agenti in un primo momento hanno risposto a una chiamata per "un'auto incendiata" nel centro della città. I media locali hanno diffuso le immagini che mostrano un uomo robusto che cercava di colpire con un coltello i poliziotti intervenuti. L'uomo è stato poi ferito da colpi di pistola dalla polizia ed è ora in condizioni critiche. Secondo la polizia non ci sono legami con il terrorismo

L'assalitore avrebbe provocato l'incendio della propria auto gettando un ordigno esplosivo al suo interno prima di aggredire i passanti. Secondo quanto si apprende gli agenti non starebbero dando la caccia ad altre persone.

I video trasmessi dalle tv locali mostrano un uomo di grande statura vicino a una macchina in fiamme minacciare con l'arma gli agenti di polizia. L'area è stata chiusa.

A number of people are being treated for stab wounds after being attacked by a man armed with a knife in Melbourne.

