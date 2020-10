Attentato di Nizza, fermato un secondo sospettato

Un secondo uomo è stato fermato a Nizza, in Francia, per essere dell'attentato nella basilica di Notre-Dame-de-l'Assomption della città costiera. Lo ha riferito Europe 1, citando una fonte giudiziaria. L'uomo, 35 anni, è sospettato "di aver avuto contatti con l'autore del reato il giorno prima dell'attacco, come il primo" sospettato, di 47 anni, che è in custodia della polizia da giovedì sera, ha dichiarato la fonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata