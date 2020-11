Attacco a Vienna, 5 morti. Attentatori ancora in fuga

Vienna e tutta l'Austria piombano nel terrore. Sono almeno 5 i morti e 17 i feriti, sei dei quali in gravi condizioni, in una serie di sparatorie iniziate lunedì, poco prima delle 20, nel centro della capitale austriaca. Tra le vittime, tre uomini e una donna, c'è anche uno degli attentatori entrati in azione, trovato in possesso di un fucile d'assalto e di un falso giubbotto esplosivo. L'uomo, un simpatizzante dell'Isis, come lo ha definito il ministro dell'Interno di Vienna, Karl Nehammer, è stato ucciso dalla polizia.

Secondo il giornale tedesco Bild il principale sospettato degli attacchi di Vienna avrebbe annunciato su Instagram l'intenzione di compiere il gesto. In tutto gli autori della strage potrebbero essere quattro, secondo gli inquirenti. Lo ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno austriaco, Harald Sörös. Tuttavia, ha ricordato, le indagini "sono in pieno svolgimento".

"L'Austria sta vivendo momenti difficili a causa di un attacco spregevole, che è ancora in corso. Alcuni attentatori sono ancora in fuga", ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz alla tv Orf poche ore dopo le sparatorie. "La nostra polizia intraprenderà un'azione decisa contro gli autori di questo orribile attacco terroristico. Sono lieto che i nostri agenti di polizia siano già stati in grado di eliminare un autore. Non permetteremo mai al terrorismo di intimidirci e combatteremo questi attacchi con tutti i mezzi", ha aggiunto il cancelliere.

La polizia austriaca ha riferito che diversi colpi sono stati sparati poco dopo le 20 in una strada nel centro della città e che l'attacco è avvenuto in sei luoghi differenti. Filmati non verificati sui social media hanno mostrato uomini armati che camminano per le strade, apparentemente sparando a persone a caso.

Si indaga sul movente, ma Kurz ha detto che la possibilità che si tratti di un attacco antisemita non può essere esclusa, dato che la sparatoria è iniziata fuori dalla sinagoga principale di Vienna, in quel momento chiusa. Il ministro dell'Interno Karl Nehammer ha detto che all'esercito è stato chiesto di sorvegliare i punti chiave della città mentre centinaia di poliziotti armati cercavano gli uomini in fuga. Il ministro ha anche esortato le persone a Vienna a rimanere in casa ed evitare il centro città e ha incoraggiato i genitori a non mandare i figli a scuola oggi.

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha convocato alle 13 il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo l'analisi di quanto sta accadendo in Europa. Ieri si era svolta una riunione del Casa, comitato di analisi strategica antiterrorismo.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha espresso sostegno e solidarietà all'Austria, dopo gli attentati a Vienna di ieri sera. In una dichiarazione pubblicata dal suo portavoce su Twitter, Merkel ha fatto sapere che i suoi pensieri sono con i cittadini della capitale austriaca e con le forze dell'ordine che affrontano il pericolo di "violenza terroristica". "Il terrorismo islamico è il nostro nemico comune. La lotta contro questi delitti e questi attentati è la nostra lotta comune", ha aggiunto.

Anche Trump ha rivolto subito un pensiero all'Austria. "Le nostre preghiere sono con il popolo di Vienna dopo l'ennesimo vile atto di terrorismo in Europa. Questi attacchi malvagi contro persone innocenti devono finire. Gli Stati Uniti stanno con l'Austria, la Francia e tutta l'Europa nella lotta contro i terroristi, compresi i terroristi islamici radicali", ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump.

Anche il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden ha commentato quanto accaduto a Vienna. "Dopo l'orribile attacco terroristico di stasera a Vienna, in Austria, Jill e io preghiamo per le vittime e le loro famiglie. Dobbiamo essere tutti uniti contro l'odio e la violenza", ha scritto l'ex vicepresidente Usa su Twitter.

