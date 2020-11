Attacco a un pullman in Etiopia: almeno 34 morti

La Commissione etiope per i diritti umani ha riferito che almeno 34 persone sono state uccise in un "raccapricciante attacco" a un autobus avvenuto nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz venerdì notte. La Commissione ha detto che "ci sono segnalazioni di attacchi simili" in altre parti dell'aera. Gli aggressori non sono stati ancora identificati. L'episodio non sembrerebbe però collegato alle recenti tensioni esplose tra il governo federale e le autorità del Tigray.

