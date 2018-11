Attacco a Melbourne, la vittima è un noto ristoratore italiano. Il dolore di Russell Crowe: "Sisto mi si spezza il cuore"

Era di origine italiana la vittima dell'attacco a Melbourne rivendicato dall'Isis: si tratta del 74enne Sisto Malaspina, comproprietario di Pellegrini’s Café insieme a Nino Pangrazio, ritrovo molto conosciuto in città sulla Bourke Street acquistato nel 1974. Tra i suoi affezionati clienti, anche l'attore Russell Crowe che su Twitter ha lasciato un messaggio di cordoglio: "Sisto mi si spezza il cuore".

Sisto, il mio cuore si spezza ... I’ve been going to Pellegrini’s since 1987. Never been to Melbourne without dropping in on my man Sisto . South Sydney stickers on the wall and caps on display.

My sweet loyal friend, stabbed in the street by a mad man.

Cosí triste. pic.twitter.com/kfj32smdOz