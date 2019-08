Argentina, Fernandez vince le primarie: sconfitto Macri

di ect

Buenos Aires (Argentina), 12 ago. (LaPresse/AFP) - Il leader dell'opposizione peronista Alberto Fernandez ha vinto le elezioni primarie in Argentina, battendo il presidente Mauricio Macri. Un test cruciale per il Paese in vista delle presidenziali del prossimo ottobre. Secondo i primi risultati, Fernandez ha ottenuto il 47,01% di voti contro i 32,66% di Macri, che ha riconosciuto la sconfitta.

