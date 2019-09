Arabia Saudita, Rohani: Attacco a sito petrolifero un avvertimento

di scp

Teheran (Iran), 18 set. (LaPresse/AFP) - Gli attacchi di sabato alle infrastrutture petrolifere saudite di Aramco sono un "avvertimento" dei ribelli yemeniti a Riyad, che farebbe bene a trarne una "lezione". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani. "Gli yemeniti (...) non hanno colpito un ospedale (...), non hanno colpito una scuola (...). Hanno semplicemente colpito un sito industriale, attaccato per mettervi in guardia. Traete la lezione di questo avvertimento e considerate che potrebbe esserci una guerra in tutta la regione", ha detto Rohani al Consiglio dei ministri, secondo un video tratto dal suo discorso trasmesso dalla televisione di Stato.

