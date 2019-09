Arabia Saudita offre per la prima volta visti turistici

di mrc/scp

Riyad (Arabia Saudita), 27 set. (LaPresse/AFP) - L'Arabia Saudita offrirà per la prima volta visti turistici, aprendo il regno ultra-conservatore ai viaggiatori come parte di un piano per diversificare l'economia dal petrolio. "L'apertura dell'Arabia Saudita ai turisti internazionali è un momento storico per il nostro paese", ha dichiarato il presidente della Commissione per il turismo, Ahmed al-Khateeb, in una nota. "I visitatori - ha aggiunto - saranno sorpresi dai tesori che abbiamo da condividere: cinque siti patrimonio mondiale dell'Unesco, una vibrante cultura locale e una bellezza naturale mozzafiato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata