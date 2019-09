Arabia Saudita, Iran invia nota ufficiale a Usa: Nessun ruolo in attacco

di scp

Teheran (Iran), 18 set. (LaPresse/AFP) - L'Iran ha inviato agli Stati Uniti con l'intermediazione della Svizzera una "nota ufficiale" in cui nega di aver svolto qualsiasi ruolo negli attacchi di sabato contro l'Arabia Saudita. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Irna. In questa nota inviata lunedì all'ambasciata svizzera a Teheran, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran, la Repubblica islamica "insiste sul fatto che non ha avuto alcun ruolo in questo attacco e nega e condanna le accuse" americane al riguardo, scrive Irna.

