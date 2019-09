Arabia Saudita, Iran: Accusa contro di noi irresponsabile

di scp

Teheran (Iran), 24 set. (LaPresse/AFP) - L'Iran ha respinto "l'irresponsabile accusa" di Berlino, Londra e Parigi, che ieri hanno accusato Teheran di essere dietro agli attacchi del 14 settembre alle infrastrutture petrolifere Aramco in Arabia Saudita. "Queste accuse mancano di prove, sono basate esclusivamente su una ridicola logica secondo cui non c'è altra spiegazione possibile" di un coinvolgimento della Repubblica islamica, ha scritto il ministero degli Esteri iraniano in una dichiarazione alla stampa.

