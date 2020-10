Arabia Saudita, guardia accoltellata al consolato francese di Gedda

Un uomo ha accoltellato una guardia al consolato di Francia a Gedda, in Arabia Saudita, ed è in seguito stato arrestato.

Lo ha riferito al-Arabiya citando a sua volta l'agenzia stampa ufficiale saudita.

La notizia arriva dopo che un uomo ha ucciso tre persone in una chiesa di Nizza, in Francia, e dopo che vari leader del mondo arabo si sono scagliati contro il presidente Emmanuel Macron per la sua difesa della libertà d'espressione e dei valori secolari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata