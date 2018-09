Aquarius, Marsiglia dice no allo sbarco: "Non siamo il porto più vicino"

Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, chiude le porte alla nave Aquarius, che si sta dirigendo verso Marsiglia con 58 migranti a bordo. "Ci sono regole europee: una barca che trasporta migranti deve attraccare alla costa europea più vicina, ma oggi non è il porto di Marsiglia quello più vicino". Di conseguenza, "per ora, la Francia dice di no, perché se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha detto Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc.

"La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per proteggere i più minacciati. Allo stesso modo, però, dobbiamo dire no all'immigrazione economica, e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo", ha aggiunto il ministro.

Come hanno annunciato Sos Mediterranèe, organizzazione umanitaria che si serve della Aquarius, e Medici senza frontiere, domenica mattina la Aquarius 2 (nuova denominazione assunta dalla ex Aquarius) ha recuperato 50 persone al largo della città di Zuara, in Libia e ha poi aiutato due imbarcazioni in difficoltà arrivando a 58 migranti a bordo. Il salvataggio sarebbe avvenuto al termine di una trattativa molto tesa con la Guardia Costiera libica. Nel frattempo Panama ha avviato le pratiche per revocare l'iscrizione della nave dal proprio registro marittimo. Una decisione presa dall'Autorità panamense ufficialmente per "motivi di irregolarità" ma che le ong denunciano essere frutto di pressione economica e politica da parte delle autorità italiane.

