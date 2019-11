Apple riesaminerà scelta di mostrare Crimea come parte della Russia sulle mappe

di scp

Mosca (Russia), 30 nov. (LaPresse/AFP) - Apple esaminerà "attentamente" la sua controversa decisione di mostrare la penisola di Crimea, annessa dalla Russia, come parte di quest'ultima in mappe e app meteorologiche. Apple ha ottemperato alla richiesta di Mosca di far risultare la Crimea come territorio russo, decisione che ha causato proteste in Ucraina e internazionali. "Studieremo più attentamente la questione della designazione dei confini contestati nei nostri servizi", ha detto Apple in una dichiarazione scritta ad Afp, aggiungendo che potrebbe "aggiustare il suo approccio".

